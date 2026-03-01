Genova, ragazzino accoltellato sul bus: arrestato 15enne

Ultime News

1 Mar 2026 Gita a Busseto per gli utenti del Centro Diurno salute mentale dell'Asst
1 Mar 2026 Urtato da un capriolo nel bosco, muore 64enne di Rivolta d'Adda
1 Mar 2026 Cremonese ad alto livello per 90 minuti, ma il Milan passa nel finale: 0-2
1 Mar 2026 Missili su Dubai, il cremonese Carlo Dadati: "Notte insonne, ma la città è tranquilla"
1 Mar 2026 La rivelazione di Sanremo 2026 è Sayf: eccolo l’estate scorsa a Cremona
(Adnkronos) – Un 14enne è stato ferito ieri sera con due coltellate al petto e all’addome mentre si trovava in autobus a Genova. Il minore, di origine tunisina, trasportato in codice rosso in ospedale, è stato operato nella notte e si trova ora ricoverato in rianimazione ma non sarebbe in pericolo di vita.  

Sul posto, subito dopo l’aggressione sono intervenuti i poliziotti della squadra mobile e delle volanti che hanno avviato le indagini risalendo al presunto responsabile grazie alle telecamere di sorveglianza presenti sul mezzo pubblico. Si tratta di un 15enne nato a Genova, trovato con gli stessi vestiti che indossava al momento dell’aggressione e di cui aveva provato in parte a disfarsi. Il minore è stato arrestato e si trova ora a disposizione dell’autorità giudiziaria. Le indagini proseguono per ricostruire il movente alla base del gesto. 

