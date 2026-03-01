Ultime News

1 Mar 2026 Missili su Dubai, il cremonese Carlo Dadati: "Notte insonne, ma la città è tranquilla"
1 Mar 2026 La rivelazione di Sanremo 2026 è Sayf: eccolo l’estate scorsa a Cremona
1 Mar 2026 Notte movimentata, due interventi delle forze dell'ordine per episodi violenti
1 Mar 2026 Ceraso sollecita convenzione Comune-Il Fiocco per trasporto sanitario piccoli animali
1 Mar 2026 Guido Salvini, le memorie di un ex magistrato fuori dalle correnti
Nazionali

Goggia vince il SuperG di Soldeu

(Adnkronos) – Sofia Goggia ha vinto il SuperG di Soldeu, prova valida per la Coppa del Mondo di sci alpino 2025/2026. La campionessa bergamasca ha chiuso con il tempo di 1’25″95 davanti alla tedesca Emma Aicher (+0″24) e alla norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0″31). Quinta a 0″77 l’altra italiana Laura Pirovano, ottava a 0″99 Federica Brignone e 15esima a 2″15 Elena Curtoni. Asja Zenere chiude 24esima, mentre è caduta senza conseguenze Roberta Melesi.  

