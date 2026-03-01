Inaugurata a Lucca la sesta tappa della mostra su Catarsini curata da Rodolfo Bona

E’ arrivata a Lucca, a Palazzo Guinigi, la mostra II Novecento di Catarsini. Dalla macchia alla macchina, curata da Rodolfo Bona, storico dell’arte e assessore alla Cultura di Cremona, da tempo collaboratore della fondazione viareggina che porta il nome del pittore (1899-1993) che ha attraversato le diverse espressioni artistiche del XX secolo partecipando tra l’altro al Premio Cremona nel 1939.

La mostra rappresenta il sesto appuntamento dell’esposizione itinerante che, dopo l’esordio al Vittoriale degli Italiani di Gardone Riviera (BS) nel 2024, ha poi fatto tappa a Palazzo Sacrati Strozzi di Firenze (sede della Giunta Regionale Toscana), alla Villa Museo Paolina Bonaparte di Viareggio, al Fortilizio della Cittadella di Pisa e nel Municipio di Montecatini Terme (PT) nel 2025.

Per due mesi, fino al 30 aprile, si potranno ammirare 60 opere di Alfredo Catarsini, 20 delle quali mai esposte prima.

A questo nucleo di opere in mostra se ne unirà un altro di 50 circa, sempre di Alfredo Catarsini, disseminate in 12 diverse sedi delle 9 tappe costituenti il cammino I “luoghi di Catarsini”, un percorso che dal 2023 unisce Lucchesia e Versilia all’insegna dell’arte, della natura, della storia, dell’enogastronomia – con l’intento di formare un’unica, grande mostra diffusa delle opere di Alfredo Catarsini.

Il progetto, voluto dalla Fondazione Catarsini 1899 Ets, è realizzato con il contributo del Comune di Lucca e della Regione Toscana, e gode del patrocinio del Ministero della Cultura, oltre che della stessa Regione Toscana.

