Ultime News

1 Mar 2026 Federico, cremonese bloccato a Dubai: "Nessuna informazione dall'Italia"
1 Mar 2026 Un altro pezzo di passerella è crollato a Crotta d'Adda: è la quarta volta
1 Mar 2026 Morten Thorsby torna a casa in bicicletta dopo Cremonese-Milan
1 Mar 2026 Stefania Galli a Dubai: "Attimi di terrore che non riesco nemmeno a spiegare"
1 Mar 2026 Audero: "Giocando con questo spirito possiamo andare ovunque"
Nazionali

“Khamenei, vai all’inferno”: il messaggio della giornalista in Australia

(Adnkronos) – Rita Panahi, giornalista di origine iraniana e volto di Sky News Australia, non esita a mostrare la sua soddisfazione per la morte dell’ayatollah Ali Khamenei, ucciso il 28 febbraio nell’attacco portato da Stati Uniti e Israele. Nella sua lingua d’origine, la giornalista chiude il proprio intervento con l”augurio’ speciale alla guida suprema iraniana. I colleghi in studio non colgono il significato delle parole ma, evidentemente, intuiscono: “Non avrei saputo dirlo meglio” 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...