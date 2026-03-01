Le pagelle di Cremonese-Milan: i voti dei grigiorossi

Ultime News

di Simone Guarnaccia

La Cremonese gioca con personalità, ma non basta contro il Milan: Audero decisivo, difesa altalenante, attacco poco incisivo

Pezzella in marcatura su Fofana
AUDERO 7 – Sforna due parate di spessore su Pulisic e Fofana. Nel finale non può nulla sulle due reti incassate.

BIANCHETTI 6 – Fondamentale in fase di impostazione, soffre la velocità di Leao.

FOLINO 6,5 – Gara di personalità al centro della difesa.

LUPERTO 5,5 – Dalla sua parte il Milan a volte riesce a sfondare.

ZERBIN 5,5 – La corsa non manca, ma non incide.

THORSBY 6 – Con Rabiot si crea uno dei duelli più interessanti della partita. Nonostante il valore dell’avversario, fa valere le sue qualità.

VANDEPUTTE 6,5 – E’ il migliore del centrocampo. Con lui in campo la Cremonese è più qualitativa nel palleggio.

MALEH 6 – Tra alti e bassi disputa una buona gara, ma può crescere.

PEZZELLA 5,5 – Si perde Pavlovic sul gol del vantaggio rossonero.

BONAZZOLI 5,5 – Qualche buono spunto tecnico, ma è troppo lontano dalla porta.

VARDY 5,5 – Ha la palla giusta per tornare al gol nel primo tempo, la fallisce.

BARBIERI 6 – Inserisce corsa nel finale.

TERRACCIANO 5,5 – Impreciso nell’uscita sul secondo gol del Milan.

DJURIC 6 – Lotta e gestisce palla negli ultimi minuti.

GRASSI sv

