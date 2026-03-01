Levante dopo Sanremo: “Non c’è stata censura”. E poi bacia in diretta Mara Venier

(Adnkronos) – “Non c’è stata censura”. Levante mette fine alle polemiche nate dopo il bacio sul palco del Festival di Sanremo 2026 con Gaia nella serata delle cover.

Il dibattito è nato quando le telecamere hanno effettuato uno zoom out sul momento del bacio, portando il pubblico a pensare che fosse stato un gesto voluto a censurare. Ospite oggi da Mara Venier a ‘Domenica In- Speciale Sanremo’, la cantante ha voluto ripetere che non c’è stata alcuna censura da parte della Rai. “Io non avevo mai dato un bacio a Gaia, durante le prove non era previsto”, ha spiegato.

“Sì, ma non c’è nulla di male in ogni caso”, ha replicato Venier, che poi ha voluto scherzare chiedendo all’artista di scambiarsi un bacio sulle labbra in diretta: “E baciami…”.

Levante ha voluto ridimensionare le polemiche: “Ci sono tanti motivi nel mondo per cui dobbiamo batterci, sicuramente non questo bacio e non la censura”, ha detto. E sul duetto con Gaia con il brano ‘I maschi’, Levante ha aggiunto: “È stato un momento bellissimo di super amicizia. Siamo molto affine, ci siamo trovate bene”.