Luperto trattiene Fullkrug, Allegri chiede rigore: cos’è successo in Cremonese-Milan


Proteste in Cremonese-Milan. Oggi, domenica 1 marzo, il derby lombardo della 27esima giornata di Serie A è stato segnato anche da un episodio arbitrale dubbio nell’area grigiorossa, quando Massimiliano Allegri ha chiesto a gran voce un calcio di rigore per un contatto giudicato sospetto su Niclas Fullkrug. Ma cos’è successo allo Zini? 

Succede tutto nel finale di partita, al 77′. Il Milan mette un pericoloso pallone in area con Modric, che trova Fullkrug, subentrato nella ripresa. Il centravanti tedesco va a contrasto, piuttosto vigoroso, con Luperto e cade a terra lamentando una trattenuta. L’arbitro Massa lascia inizialmente correre ma viene richiamato dal Var. 

Le immagini mostrano una trattenuta reciproca in area dei due giocatori, più prolungata quella del difensore della Cremonese, ma non sufficiente per ribaltare la decisione del campo. Il Var quindi lascia correre e il gioco riprende tra le proteste rossonere. 

 

