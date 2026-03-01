Ultime News

1 Mar 2026 Missili su Dubai, il cremonese Carlo Dadati: "Notte insonne, ma la città è tranquilla"
1 Mar 2026 La rivelazione di Sanremo 2026 è Sayf: eccolo l’estate scorsa a Cremona
1 Mar 2026 Notte movimentata, due interventi delle forze dell'ordine per episodi violenti
1 Mar 2026 Ceraso sollecita convenzione Comune-Il Fiocco per trasporto sanitario piccoli animali
1 Mar 2026 Guido Salvini, le memorie di un ex magistrato fuori dalle correnti
Nazionali

MotoGp Thailandia, vince Bezzecchi e Marquez si ritira

Vittoria di Marco Bezzecchi nel Gran Premio di MotoGP in Thailandia nel primo appuntamento del Motomondiale 2026. Il pilota dell’Aprilia ha dominato la gara, disputata sul circuito di Buriram, dalla pole position fino alla bandiera a scacchi oggi 1 marzo. 

Giornata nera per Marc Marquez. Lo spagnolo, campione del mondo in carica, è stato il ritiro del campione del ha dovuto abbandonare la gara a causa di un problema alla ruota posteriore della sua Ducati. Marquez, che partiva dalla seconda posizione in griglia, ha alzato bandiera bianca dopo un errore. 

Alle spalle di Bezzecchi si sono piazzati Pedro Acosta e Raul Fernandez, rispettivamente su KTM e Trackhouse. Acosta è stato il più veloce dei due e ha preceduto Fernandez sul traguardo per pochi secondi. Questo risultato consente ad Acosta, vincitore nella Sprint, di prendere il comando del Mondiale. 

La corsa è stata anche segnata dal ritorno di Jorge Martin, campione del mondo 2024, che ha chiuso al quarto posto dopo una stagione difficile segnata dagli infortuni. 

