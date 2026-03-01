Ultime News

1 Mar 2026 Missili su Dubai, il cremonese Carlo Dadati: "Notte insonne, ma la città è tranquilla"
1 Mar 2026 La rivelazione di Sanremo 2026 è Sayf: eccolo l’estate scorsa a Cremona
1 Mar 2026 Notte movimentata, due interventi delle forze dell'ordine per episodi violenti
1 Mar 2026 Ceraso sollecita convenzione Comune-Il Fiocco per trasporto sanitario piccoli animali
1 Mar 2026 Guido Salvini, le memorie di un ex magistrato fuori dalle correnti
Nazionali

Sanremo, al televoto ha vinto Sayf: 26,4% contro il 23,6% di Sal Da Vinci

Al televoto il festival di Sanremo lo ha vinto Sayf, con il 26,4% dei voti arrivati contro il 23,6% ottenuto da Sal Da Vinci. A seguire, sempre nell’esito del televoto, ci sono: Arisa col 19,2%, Ditonellapiaga col 18,9% e Fedez & Masini con l’11,9%.  

Nel voto totale (che univa Televoto, Giuria della Stampa e Giuria Radio), quello che ha decretato la vittoria, Sal Da Vinci è in testa col 22,2% mentre Sayf è al 21,9%, seguito da Ditonellapiaga col 20,6%, da Arisa col 18,9% e da Fedez & Masini con il 16,5%.  

