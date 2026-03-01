Ultime News

1 Mar 2026 Missili su Dubai, il cremonese Carlo Dadati: "Notte insonne, ma la città è tranquilla"
1 Mar 2026 La rivelazione di Sanremo 2026 è Sayf: eccolo l’estate scorsa a Cremona
1 Mar 2026 Notte movimentata, due interventi delle forze dell'ordine per episodi violenti
1 Mar 2026 Ceraso sollecita convenzione Comune-Il Fiocco per trasporto sanitario piccoli animali
1 Mar 2026 Guido Salvini, le memorie di un ex magistrato fuori dalle correnti
Sanremo, Verdone a Sal Da Vinci: “Oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”

(Adnkronos) – Anche Carlo Verdone esulta per la vittoria di Sal Da Vinci al Festival di Sanremo 2026 con il brano ‘Per sempre sì’. E in un post social si congratula con l’artista napoletano, postando una foto di loro due sul set di ‘Troppo forte’, film che ha visto nel cast anche Alberto Sordi e Mario Brega. “I miei complimenti e un abbraccio sincero: oggi ‘Troppo Forte’ sei tu”, scrive il regista e attore romano. 

 

“Era il 1985, stavo facendo il casting di ‘Troppo forte’. E mancava il ruolo del più giovane del gruppo, l’unico che mi avrebbe voluto bene senza mai prendermi in giro. Si presentò un ragazzetto col papà – scrive ancora Verdone – venivano da Napoli, il padre Mario era un cantante e attore di sceneggiate”, mentre Sal Da Vinci “giovanissimo, mi sembrava molto sveglio, molto educato e già con un atteggiamento da professionista”. 

