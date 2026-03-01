Ultime News

1 Mar 2026 Federico, cremonese bloccato a Dubai: "Nessuna informazione dall'Italia"
1 Mar 2026 Un altro pezzo di passerella è crollato a Crotta d'Adda: è la quarta volta
1 Mar 2026 Morten Thorsby torna a casa in bicicletta dopo Cremonese-Milan
1 Mar 2026 Stefania Galli a Dubai: "Attimi di terrore che non riesco nemmeno a spiegare"
1 Mar 2026 Audero: "Giocando con questo spirito possiamo andare ovunque"
Serie A, oggi Roma-Juventus – Diretta

(Adnkronos) – Big match all’Olimpico. Oggi, domenica 1 marzo, la Roma ospita la Juventus – in diretta tv e streaming – nello scontro diretto della 27esima giornata di Serie A. Una sfida che può essere decisiva per le sorti del quarto (ma anche terzo) posto in classifica e indirizzare la corsa alla qualificazione in Champions League. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Roma sfiderà il Genoa del grande ex De Rossi in trasferta mentre la Juventus ospiterà il Pisa. 

