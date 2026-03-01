Ultime News

1 Mar 2026 Morten Thorsby torna a casa in bicicletta dopo Cremonese-Milan
1 Mar 2026 Stefania Galli a Dubai: "Attimi di terrore che non riesco nemmeno a spiegare"
1 Mar 2026 Audero: "Giocando con questo spirito possiamo andare ovunque"
1 Mar 2026 Luperto: "Il ko con il Milan ci insegna che dobbiamo prestare attenzione ai particolari"
1 Mar 2026 "Cosa bolle in pentola", domenica con i piatti della tradizione
Nazionali

Serie A, oggi Torino-Lazio – Diretta

(Adnkronos) – La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i biancocelesti sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari in trasferta, mentre i granata di D’Aversa, succeduto a Baroni sulla panchina torinese, è stato battuto 3-0 dal Genoa. 

Nella prossima giornata di Serie A, la Lazio ospiterà il Sassuolo all’Olimpico mentre il Torino volerà a Napoli. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...