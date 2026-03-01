Ultime News

1 Mar 2026 Sì al referendum, giovedì a Cremona Mariastella Gelmini per Noi Moderati
1 Mar 2026 Legge su violenza alle donne: la mozione del centrosinistra in consiglio comunale
1 Mar 2026 Inaugurata a Lucca la sesta tappa della mostra su Catarsini curata da Rodolfo Bona
1 Mar 2026 Serve una Cremo indiavolata per ottenere un'altra impresa contro il Milan
1 Mar 2026 Sanremo 2026: trionfa Sal Da Vinci. Secondo classificato Sayf, terza Ditonellapiaga
Nazionali

Torino-Lazio: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – La Lazio torna protagonista in Serie A. Oggi, domenica 1 marzo, i biancocelesti sfidano il Torino – in diretta tv e streaming – in trasferta nella 27esima giornata di campionato. La squadra di Sarri è reduce dal pareggio per 0-0 contro il Cagliari in trasferta, mentre i granata di D’Aversa, succeduto a Baroni sulla panchina torinese, è stato battuto 3-0 dal Genoa. 

 

La sfida tra Torino e Lazio è in programma oggi, domenica 1 marzo, alle ore 18. Ecco le probabili formazioni: 

Torino (3-5-2): Paleari; Marianucci, Ismajli, Maripan; Pedersen, Vlasic, Anjorin, Casadei, Obrador; Simeone, Kulenovic. All. D’Aversa 

Lazio (4-3-3): Provedel; Marusic, Romagnoli, Provstgaard, Nuno Tavares; Dele-Bashiru, Cataldi, Taylor; Isaksen, Maldini, Zaccagni. All. Sarri 

 

Torino-Lazio sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...