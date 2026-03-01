Urtato da un capriolo nel bosco, muore 64enne di Rivolta d'Adda

Tragedia questa mattina alle 9:30, sulla pista ciclopedonale nei boschi sopra Pontida, in provincia di Bergamo durante un’escursione in bicicletta elettrica. La vittima è Osvaldo Busca, 64 anni, residente a Rivolta d’Adda. L’uomo era in compagnia di un amico, quando si è trovato di fronte un capriolo. L’impatto è stato inevitabile e l’uomo è caduto a terra, colpito dall’animale selvatico.

Si sarebbe rialzato dicendo all’amico di non sentirsi bene e poi avrebbe perso i sensi. Sul posto la Croce Rossa di Bonate e due auto mediche da Bergamo, ma non c’è stato nulla da fare, l’uomo è deceduto, presumibilmente per il forte urto sul torace.

