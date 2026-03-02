A Soncino "Pippa Bacca: Inno Alla Vita" per la Giornata Internazionale della Donna

CIEFFE – partner strategico dei principali brand mondiali del lusso nella confezione di capi prêt-à-porter di alta gamma – conferma il suo impegno nella promozione di una cultura fondata sul rispetto, sull’inclusione e sul riconoscimento del valore delle donne con la nuova iniziativa “Pippa Bacca: inno alla vita” promossa in occasione della Giornata Internazionale della Donna e in programma a Soncino dal 6 all’8 marzo 2026.

La rassegna – ospitata all’interno degli spazi del Garage Dé Corner, acquistato e riqualificato da CIEFFE come hub culturale a sostegno della comunità – partirà dalla mostra “Pippa Bacca: inno alla vita”, ispirata al percorso artistico di Pippa Bacca e al suo messaggio universale di fiducia, fratellanza e pace.

Un ambiente immersivo curato da CIEFFE e Rosalia Pasqualino di Marineo – sorella di Pippa Bacca – in collaborazione con la famiglia dell’artista, all’interno del quale una selezione di opere viene reinterpretata in un allestimento unico ed inedito.

L’esposizione ricorderà anche il celebre Viaggio della Sposa – per il quale Pippa Bacca partì proprio l’8 marzo del 2008 – raccontato attraverso documenti e fotografie riprodotte dal saper fare d’eccellenza di CIEFFE su pannelli tessili in materiale riciclato, dall’abito progettato apposta alla lavanda dei piedi che l’artista faceva alle ostetriche in omaggio alla vita, durante le tappe principali.

La retrospettiva sarà, inoltre, accompagnata da un ricco palinsesto di appuntamenti, con un programma completamente aperto al pubblico. Tra gli eventi previsti – oltre alla performance di danza a cura della compagnia ABC – Allegra Brigata Cinematica di Bergamo – anche un concerto-reading e la proiezione del documentario Sono innamorato di Pippa Bacca, dedicato al Viaggio della Sposa dell’artista, previsto domenica 8 marzo 2026. Sarà, infine, organizzata anche una vendita di beneficenza di manufatti dedicati, realizzati da CIEFFE insieme ai partner che hanno gentilmente donato i prodotti (tra cui Manu, Fasac ed Excellentia).

L’intero ricavato sarà destinato al Centro di Aiuto alla Vita (CAV) Buzzi di Milano, attivo dal 2012 grazie all’iniziativa di Paola Persico, fondatrice, direttrice scientifica e responsabile del Centro.

“La mostra rappresenta un progetto emblematico, che esprime appieno la nostra identità e i princìpi che ci caratterizzano da sempre”, sottolinea Marco Panzeri, CEO di CIEFFE. “La nostra storia, infatti, è profondamente legata a responsabilità, inclusione, rispetto ed empowerment femminile fin dalla fondazione. Siamo, quindi, estremamente orgogliosi di presentare questa iniziativa che valorizza la forza delle donne e l’impegno per una cultura di pace, fiducia e apertura per il territorio e la comunità, la cui urgenza diventa una necessità imprescindibile che, come CIEFFE, vogliamo continuare a sostenere e promuovere”.

“Mi sono da subito trovata in sintonia con Marco Panzeri, Marina Forte e tutto lo staff di CIEFFE ed è stato molto stimolante studiare con loro un progetto ad hoc per l’Azienda e gli spazi del Garage Dé Corner che unisse la forza vitale del messaggio di Pippa alle eccellenze professionali di CIEFFE. Spesso il lavoro di Pippa è legato alla maternità e nel suo ultimo viaggio omaggiava chi fa nascere la vita in luoghi dove la guerra, invece, la porta via: naturale è stata, dunque, la scelta del CAV Buzzi come destinatario delle offerte raccolte in questa occasione. Perché aiutare la vita a nascere è una risposta positiva a chi la vita toglie”, commenta Rosalia Pasqualino di Marineo, sorella di Pippa Bacca e curatrice della mostra.

“Al Centro di Aiuto alla Vita Buzzi incontriamo ogni giorno donne che stanno vivendo momenti complessi e delicati. Il nostro impegno è quello di offrire loro ascolto, sostegno concreto e la possibilità di sentirsi accolte, senza giudizio, perché ogni vita che arriva porta con sé un valore profondo. Sapere che iniziative come questa scelgono di essere al nostro fianco è molto importante, perché significa ricordare che prendersi cura della vita è una responsabilità che appartiene a tutti. Il ricordo della grande artista Pippa Bacca è, per noi, particolarmente significativo. Il suo desiderio di portare pace, fiducia e bene agli altri e il messaggio universale che il suo lavoro continua a trasmettere, sono profondamente vicini al nostro mondo e al significato che ogni giorno diamo al nostro impegno. Il suo esempio continua a ricordarci quanto sia importante credere nell’umanità, nella cura e nell’accoglienza.”, commenta Paola Persico, fondatrice, direttrice scientifica e responsabile del Centro di Aiuto alla Vita Buzzi di Milano.

A poco meno di un anno di distanza da CIEFFE 4WOMEN, promossa in occasione del 40esimo anniversario di CIEFFE, PIPPA BACCA: INNO ALLA VITA rappresenta un nuovo tassello ad alto impatto sociale del profondo impegno dell’Azienda in ambito ESG e della sua attenzione all’inclusione, al territorio e all’empowerment femminile, pilastri identitari da sempre al centro della visione del Gruppo.

