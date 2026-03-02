Ultime News

Boxe, De Carolis “In Nazionale tanti giovani bravi che devono maturare”

ROMA (ITALPRESS) – “Abbiamo una Nazionale molto giovane, non abbiamo avuto i passaggi di testimone come è successo negli anni passati, ma stiamo lavorando duramente per recuperare degli atleti che possono essere di grande supporto, ma soprattutto per far maturare i nostri giovani, che devono però cimentarsi a livello internazionale per poter colmare quel gap che ancora ci separa dalle nazioni più forti”. Lo ha detto il direttore tecnico delle nazionali azzurre di pugilato, Giovanni De Carolis, a margine della celebrazione dei 110 anni della Federazione Pugilistica Italiana. “Nel professionismo abbiamo un sacco di ragazzi che si stanno muovendo molto bene, sia sulle piazze di Roma che su quelle di Milano. A livello internazionale il livello è molto alto ma ci sono dei ragazzi che secondo me possono togliersi delle ottime soddisfazioni. Magari anche loro prima del 2028 potrebbero portare un titolo mondiale nuovamente in Italia”, ha aggiunto De Carolis, ultimo italiano ad aver conquistato una cintura iridata appartenente ad una delle sigle principali. “Dieci anni fa ho avuto la fortuna di vincere il titolo mondiale e ritrovarmi ora a festeggiare i 110 anni della Federazione come direttore tecnico è un grande onore, un qualcosa di difficile da descrivere”, ha concluso.

