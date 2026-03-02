Conte “Il Governo chiarisca qual è la linea con gli Stati Uniti”

ROMA (ITALPRESS) – “Qual è il vostro atteggiamento nei confronti degli Stati Uniti? Bisogna chiarire le nostre linee di indirizzo di politica estera, condannando questi attacchi che sconvolgono l’ordine internazionale”. Così il presidente del Movimento 5 Stelle, Giuseppe Conte, intervenendo nelle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico. “Va tutto bene? Sottoscriviamo tutto quel che ci viene chiesto da Washington? Aumento delle nostre spese insostenibili al 5%? Andiamo a Washington a promettere acquisto di armi e gas americani? Zero tassazione per i giganti del web? Quando ci arrivano i dazi diciamo che è un buon compromesso? Sponsorizziamo il premio Nobel per la pace per Trump? Qual è il vantaggio di tutto questo perl’Italia?”, chiede Conte.

sat/azn

(Fonte video: Senato della Repubblica)