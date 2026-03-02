Cooperativa Agropolis, incontri sull'invecchiamento attivo

Nei territori di ATS Val Padana si mira a costruire una società più inclusiva e attenta alle esigenze della propria popolazione anziana, promuovendo un invecchiamento attivo e sereno.

Regione Lombardia, attraverso suoi decreti, ha definito le Linee Guida finalizzate a promuovere l’invecchiamento attivo attraverso la costruzione co-progettata e co-partecipata di un Piano di Azione Territoriale a regia ATS; questo progetto si attua attraverso il lavoro di rete e integrando le competenze di tutti gli attori privilegiati che a vario titolo costituiscono l’offerta territoriale dedicata agli over 65.

L’ente capofila è AUSER Comprensorio di Cremona e la Cooperativa Sociale Agropolis ha aderito molto volentieri tra le prime, entrando a far parte della cabina di regia con Coop. Cosper e CSV Lombardia Sud, mentre molte altre realtà del nostro territorio costituiscono il partenariato e la rete di sostegno, tra cui i Comitati di Quartiere di Cremona, con quello 3 di Cavatigozzi, S. Predengo e Picenengo.

Tra gli obiettivi del progetto c’è anche quello di garantire esperienze e percorsi per prevenire il decadimento fisico e mentale e, al contempo, sviluppare forme di solidarietà, ad esempio anziani attivi che si occupano di anziani fragili. Si considera pertanto l’invecchiamento non solo in termini di bisogno ma soprattutto in termini di risorsa: invecchiamento fecondo e generativo.

Agropolis ha organizzato una serie di incontri formativi e informativi, anche come momenti di aggregazione, che si terranno presso la sede della cooperativa in Via Marasco, 6, località Cavatigozzi, Cremona dalle ore 15,00 alle 17,00. Otto saranno gli appuntamenti del mese di marzo: il primo si terrà mercoledì 4 marzo a cura del dott. Gianfranco Lima e della presidente di Agropolis, Maria Grazia Ventura, che illustreranno il progetto; il secondo venerdì 6 marzo, dal titolo “Cui pée sotà ‘l tàool” e sarà un laboratorio di cucina cremonese a cura del cuoco Marco Rizzi.

L’adesione all’iniziativa è libera e aperta a tutti.

