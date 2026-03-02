Cristina Vecchi, mostra al Centro Pinoni di Cremona

Fino al 27 marzo il Centro Pinoni di Cremona ospita “Vibrazioni di colore”, mostra personale di Cristina Vecchi dedicata a paesaggi, fiori e composizioni. Il percorso espositivo si sviluppa intorno alla centralità del colore, elemento che nelle opere dell’artista assume una funzione strutturale ed espressiva, capace di costruire spazio, atmosfera e intensità emotiva.

Il paesaggio domina la rassegna e si impone come tema privilegiato di una ricerca che unisce osservazione della natura e interpretazione interiore. Nelle tele dedicate agli orizzonti, ai campi, ai cieli e alle linee lontane della terra, la pittura si distende in campiture ampie, attraversate da vibrazioni luminose che suggeriscono profondità e movimento. Gli azzurri si aprono in tonalità chiare e ariose oppure si addensano in blu intensi, mentre le nuvole si accendono di riflessi rosati, dorati o violacei.

Nei tramonti la tavolozza si scalda, aranci e rossi si fondono con la terra creando un dialogo continuo tra alto e basso, tra luce e materia. Le linee dell’orizzonte guidano lo sguardo e definiscono uno spazio che invita alla contemplazione; la pennellata alterna gesti più ampi e dinamici a passaggi misurati, dando vita a superfici ricche di energia. I paesaggi di Cristina Vecchi restituiscono atmosfere sospese, talvolta luminose e aperte, talvolta più raccolte e meditate, sempre attraversate da una tensione cromatica che rende la scena viva e pulsante. L’ambiente naturale diventa così luogo di risonanza emotiva, uno spazio in cui la luce modella la forma e il colore diventa esperienza sensoriale. Accanto ai paesaggi si sviluppa il tema dei fiori, che introduce una dimensione più ravvicinata e intima. Le corolle emergono con forza grazie a tonalità accese e contrastate: rossi intensi, gialli brillanti, rosa luminosi, blu profondi. I petali prendono forma attraverso pennellate morbide e vibranti che suggeriscono movimento e leggerezza, mentre i fondi, talvolta neutri, talvolta animati da campiture cromatiche dense, contribuiscono a valorizzarne la presenza. Il fiore si presenta come simbolo di vitalità e trasformazione, presenza delicata e insieme energica. La materia pittorica, lavorata con attenzione, conferisce consistenza alla superficie e rende percepibile la luce che avvolge ogni elemento. In queste opere l’osservatore si avvicina al dettaglio, coglie le sfumature, si lascia guidare dalle variazioni tonali che costruiscono ritmo e armonia. Le composizioni completano il percorso espositivo offrendo uno sguardo più concentrato sulla relazione tra forme e colori. Oggetti ed elementi naturali si dispongono nello spazio secondo equilibri attentamente calibrati, creando rapporti di tensione e accordo. Le campiture dialogano tra loro attraverso contrasti decisi o passaggi più sfumati, mentre pieni e vuoti definiscono una struttura solida e coerente. In alcune opere la sintesi formale diventa più evidente e il colore assume una presenza autonoma, protagonista di un linguaggio essenziale e diretto.

