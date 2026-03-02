Cristina Vecchi, mostra al Centro Pinoni di Cremona
Il percorso espositivo si sviluppa intorno alla centralità del colore
Fino al 27 marzo il Centro Pinoni di Cremona ospita “Vibrazioni di colore”, mostra personale di Cristina Vecchi dedicata a paesaggi, fiori e composizioni. Il percorso espositivo si sviluppa intorno alla centralità del colore, elemento che nelle opere dell’artista assume una funzione strutturale ed espressiva, capace di costruire spazio, atmosfera e intensità emotiva.
Il paesaggio domina la rassegna e si impone come tema privilegiato di una ricerca che unisce osservazione della natura e interpretazione interiore. Nelle tele dedicate agli orizzonti, ai campi, ai cieli e alle linee lontane della terra, la pittura si distende in campiture ampie, attraversate da vibrazioni luminose che suggeriscono profondità e movimento. Gli azzurri si aprono in tonalità chiare e ariose oppure si addensano in blu intensi, mentre le nuvole si accendono di riflessi rosati, dorati o violacei.
Nei tramonti la tavolozza si scalda, aranci e rossi si fondono con la terra creando un dialogo continuo tra alto e basso, tra luce e materia. Le linee dell’orizzonte guidano lo sguardo e definiscono uno spazio che invita alla contemplazione; la pennellata alterna gesti più ampi e dinamici a passaggi misurati, dando vita a superfici ricche di energia. I paesaggi di Cristina Vecchi restituiscono atmosfere sospese, talvolta luminose e aperte, talvolta più raccolte e meditate, sempre attraversate da una tensione cromatica che rende la scena viva e pulsante. L’ambiente naturale diventa così luogo di risonanza emotiva, uno spazio in cui la luce modella la forma e il colore diventa esperienza sensoriale. Accanto ai paesaggi si sviluppa il tema dei fiori, che introduce una dimensione più ravvicinata e intima. Le corolle emergono con forza grazie a tonalità accese e contrastate: rossi intensi, gialli brillanti, rosa luminosi, blu profondi. I petali prendono forma attraverso pennellate morbide e vibranti che suggeriscono movimento e leggerezza, mentre i fondi, talvolta neutri, talvolta animati da campiture cromatiche dense, contribuiscono a valorizzarne la presenza. Il fiore si presenta come simbolo di vitalità e trasformazione, presenza delicata e insieme energica. La materia pittorica, lavorata con attenzione, conferisce consistenza alla superficie e rende percepibile la luce che avvolge ogni elemento. In queste opere l’osservatore si avvicina al dettaglio, coglie le sfumature, si lascia guidare dalle variazioni tonali che costruiscono ritmo e armonia. Le composizioni completano il percorso espositivo offrendo uno sguardo più concentrato sulla relazione tra forme e colori. Oggetti ed elementi naturali si dispongono nello spazio secondo equilibri attentamente calibrati, creando rapporti di tensione e accordo. Le campiture dialogano tra loro attraverso contrasti decisi o passaggi più sfumati, mentre pieni e vuoti definiscono una struttura solida e coerente. In alcune opere la sintesi formale diventa più evidente e il colore assume una presenza autonoma, protagonista di un linguaggio essenziale e diretto.