Einaudi: il 3 marzo scuola aperta per il serale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera

È prevista per martedì 3 marzo la prima giornata di scuola aperta dell’indirizzo serale di Enogastronomia ed Ospitalità alberghiera dell’istituto “L. Einaudi”. L’incontro si terrà in via Borghetto 10, dalle ore 18:30 alle 20, per consentire la visita delle cucine didattiche agli interessati. La preside Nicoletta Ferrari, la vice Federica Gaboardi, la referente Patrizia Cattani ed i docenti saranno a disposizione per illustrare la strutturazione del corso e rispondere alle domande dei presenti.

Ci saranno anche gli studenti che quest’anno affronteranno l’esame di maturità, per raccontare la propria esperienza e servire il rinfresco preparato per l’occasione.

