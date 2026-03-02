Finisce in un fosso con la sua auto a Pandino: 57enne in condizioni gravissime

Terribile fuori strada accaduto intorno alle 19.45, sul tratto stradale che collega Pandino ad Agnadello. Coinvolto un uomo di 57 anni, terminato in un fosso asciutto ai bordi della careggiata con la sua auto, una Honda HRV, mentre si dirigeva proprio verso Agnadello.

Il cinquantasettenne è apparso sin da subito in gravi condizioni, è stato quindi soccorso in codice rosso, ed è stato immediatamente intubato e trasportato con l’elisoccorso al San Gerardo di Monza. Sul posto anche i Vigili del Fuoco che hanno messo in sicurezza l’auto. Non sono ancora state rese note le cause che hanno portato l’uomo ad uscire di strada.

