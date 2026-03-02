Fipsas Cremona, consegnate le Benemerenze al Merito Sportivo 2025
Il presidente Giuseppe Mazzoleni Ferracini: "Quest'anno abbiamo superato l'obiettivo dei tremila tesserati, adulti e bambini, e pensiamo di continuare su questa strada"
Edizione numero 65 per la cerimonia di consegna delle Benemerenze al Merito Sportivo 2025 per la Sezione Provinciale di Cremona della Fipsas, la Federazione Italiana Pesca Sportiva e Attività Subacquee.
L’evento si è tenuto al Cremona Palace Hotel di Costa Sant’Abramo. Come da tradizione, è stato dato spazio al rendiconto delle attività svolte durante l’anno appena trascorso, grazie al prezioso contributo dei numerosi volontari, ed è stato illustrato il calendario delle competizioni previste per il 2026, per quanto riguarda tutte le specialità della pesca.
A fare gli onori di casa è stato, come sempre, il presidente Giuseppe Mazzoleni Ferracini. Sono stati premiati tutti gli atleti che hanno ottenuto risultati a livello provinciale, ma anche quelli che si sono distinti in ambito regionale, nazionale e internazionale.
“A Cremona abbiamo 28 società di pesca sportiva e alcune di queste sono l’eccellenza del campionato regionale e di quello italiano – ha dichiarato il presidente Giuseppe Mazzoleni Ferracini -. Sono squadre che ormai da anni sono consolidate ai primi posti delle classifiche, potendo contare su ottimi atleti. Quest’anno abbiamo superato l’obiettivo dei tremila tesserati, adulti e bambini, e pensiamo di continuare su questa strada. Il nostro è un impegno gravoso, perché ci occupiamo anche della salvaguardia ittica, dei recuperi e della vigilanza, non solo sulle acque convenzionate Fipsas, ma su tutte le acque in generale della provincia di Cremona”.
Il presidente ha voluto ringraziare tutti i giudici di gara e gli istruttori che si occupano della didattica nelle scuole per i ragazzi. Erano presenti il Delegato del Coni di Cremona Alberto Lancetti, oltre al vice presidente nazionale della Fipsas Claudio Nolli.
Foto Studio B12