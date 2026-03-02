Giornata della donna: il concerto delle Pink Voices per Apom

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo alle 17.30 presso la Sala Maffei della Camera di Commercio Cremona-Mantova -Pavia , a Cremona in Via Lanaioli, 7 – Apom Ets organizza in collaborazione con le Pink Voices il concerto “Inno alle donne”.

L’ evento musicale, che ha il Patrocinio Del Comune di Cremona e della Camera di Commercio di CR-MN-PV, è gratuito e vuole essere un omaggio alle donne e alle loro famiglie da parte di APOM ETS e delle PINKS VOICES, insieme per ricordare la prevenzione femminile ma soprattutto per passare una serata di pura convivialità e spensieratezza ascoltando le splendide voci delle coriste dirette da Mimma D’ Avossa e accompagnate al pianoforte da Marco Somenzi, che cura gli arrangiamenti dei brani per due o tre voci femminili.

Il coro femminile delle Pink Voices si dedica ad un repertorio che spazia dal pop anglosassone ai cantautori italiani e al musical, un repertorio senza tempo e senza età.

L’ ingresso è gratuito ad esaurimento posti

© Riproduzione riservata