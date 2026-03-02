Ultime News

2 Mar 2026 "Tra Segno, Sguardo e Colore", mostra collettiva delle allieve di Tartamella
2 Mar 2026 Maxi cantiere del Cavo Cerca: primi tratti scoperti
2 Mar 2026 "L’angelo del Focolare" in scena al Ponchielli di Cremona
2 Mar 2026 Alessandro Delpiano nuovo Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
2 Mar 2026 Case popolari, le direttive di Regione Lombardia alle Aler
Cultura e spettacoli

Giornata della donna: il concerto delle Pink Voices per Apom

L'evento domenica 8 marzo alle 17.30 presso la Sala Maffei della Camera di Commercio Cremona

Le Pink Voices
Fill-1

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, domenica 8 marzo alle 17.30 presso la Sala Maffei della Camera di Commercio Cremona-Mantova -Pavia , a Cremona in Via Lanaioli, 7 – Apom Ets organizza in collaborazione con le Pink Voices il concerto “Inno alle donne”.

L’ evento musicale, che ha il Patrocinio Del Comune di Cremona e della Camera di Commercio di CR-MN-PV,  è gratuito e vuole essere un omaggio alle donne e alle loro famiglie da parte di APOM ETS e delle PINKS VOICES,  insieme per ricordare la prevenzione femminile ma soprattutto per passare una serata di pura convivialità e spensieratezza ascoltando le splendide voci delle coriste dirette da Mimma D’ Avossa e accompagnate al pianoforte da Marco Somenzi, che cura gli arrangiamenti dei brani per due o tre voci femminili.

Il coro femminile delle Pink Voices si dedica ad un repertorio che spazia dal pop anglosassone ai cantautori italiani e al musical, un repertorio senza tempo e senza età.

L’ ingresso è gratuito ad esaurimento posti

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...