Green Game: lo Stanga conquista la finale nazionale e vola a Roma

Si è svolto anche per l’Istituto Professionale Agrario “Stanga” l’appuntamento con il Green Game, il progetto educativo dedicato ai temi del riciclo e della sostenibilità ambientale che coinvolge scuole secondarie di II grado in tutta Italia.

Nel corso delle attività formative, gli studenti e le studentesse degli istituti di Cremona hanno preso parte con entusiasmo alle lezioni interattive, ottenendo risultati di rilievo. A conquistare il pass per la finale nazionale è stata la classe 2^R dell’Istituto Professionale Agrario “Stanga”, che rappresenterà la provincia di Cremona nell’atto conclusivo del progetto.

Da sempre attento alla diffusione di una cultura del rispetto per l’ambiente e alla formazione di cittadini consapevoli, l’Istituto Professionale Agrario “Stanga” rinnova così il proprio impegno sui temi della sostenibilità ambientale, confermando l’importanza di percorsi educativi capaci di coinvolgere attivamente le nuove generazioni.

Il Green Game è promosso dai Consorzi Nazionali BIOREPACK, CIAL, COMIECO, COREPLA, COREVE e RICREA, con il Patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica.

«Il Green Game continua a dimostrare come l’educazione ambientale possa essere efficace quando utilizza linguaggi e strumenti vicini ai giovani» – dichiarano congiuntamente i Consorzi promotori – «Il progetto rappresenta un’occasione concreta per accrescere la consapevolezza sull’importanza della corretta gestione dei rifiuti e del riciclo, contribuendo alla formazione di cittadini più responsabili e attenti all’ambiente».

L’approccio didattico del Green Game si fonda su interattività, tecnologia e sana competizione. Gli esperti formatori di Peaktime, agenzia produttrice del format, accompagnano gli studenti in un percorso dinamico che favorisce partecipazione attiva, lavoro di squadra e attenzione ai contenuti.

Le lezioni non seguono uno schema tradizionale ma coinvolgono direttamente le classi, che al termine delle sessioni si mettono alla prova attraverso quiz e sfide sui temi affrontati.

Per l’edizione 2026, il Green Game ha coinvolto centinaia di scuole su tutto il territorio nazionale, con due modalità di partecipazione: Green Game Digital, rivolto agli Istituti Secondari di II grado di tutta Italia e il Green Game in presenza, dedicato alle scuole della Sardegna.

La Finale Nazionale del Green Game si svolgerà il 31 marzo al Palatiziano di Roma.

