2 Mar 2026 Referendum giustizia: venerdì a Spazio Comune la senatrice della Lega Erika Stefani
2 Mar 2026 "Trame narrative", incontro con lo scrittore Alfio Squillaci al Filo
2 Mar 2026 Prezzo del latte, mercoledì audizione con le associazioni: "Rischio chiusura stalle"
2 Mar 2026 Addio a Elisabetta Carutti, la solidarietà come marchio di famiglia
2 Mar 2026 Moglie e marito rinviati a giudizio per stalking: più di cento telefonate alla ex di lui
Inaugurata la Casa della Comunità di Montesacro, Rocca “Tassello fondamentale”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi è un piacere ritornare a vederla così rinnovata, con questa attenzione ai dettagli. Le case della comunità sono le case dei nostri cittadini, è bello anche che siano tenute in una situazione di decoro e attenzione. Poi la qualità dei professionisti, dei medici, degli infermieri, dei fisioterapisti, degli assistenti sociali che lavorano all’interno di questi strutture fanno la differenza”. Lo ha detto il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, a margine dell’inaugurazione della “Casa della Comunità” di Montesacro. “Un altro tassello fondamentale della sanità di prossimità”, ha aggiunto Rocca. xc3/vbo/mca2

