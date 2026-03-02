Inquinamento, da martedì disattivate le misure temporanee di primo livello

Martedì 3 marzo, saranno disattivate nella provincia di Cremona le misure temporanee antinquinamento di primo livello.

Le concentrazioni di PM10 misurate ieri, domenica 2 marzo, hanno infatti rilevato, per il secondo giorno consecutivo, medie provinciali inferiori alla soglia di 50 µg/m.

Nella provincia di Lodi, invece, le disposizioni non erano più in vigore da domenica 1 marzo. Nelle province di Milano, Monza, Bergamo e Mantova le medie registrate ieri hanno superato la soglia consentita, pertanto le misure restano attive.

