2 Mar 2026 Nuova squadra per il Comitato Piccola Industria: Cè succede ad Aramini
2 Mar 2026 Auto e moto d'epoca: all'Apc di Cremona un nuovo corso per i meccanici di domani
2 Mar 2026 Rapina da venti euro in via Palestro. Tre anni a uno dei gemelli del caso kebab
2 Mar 2026 Einaudi: il 3 marzo scuola aperta per il serale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera
2 Mar 2026 Nomi, liste e accordi: la road map delle candidature alle elezioni amministrative
Iran: Crosetto “Rischi per il nostro personale mitigati da settimane”

ROMA (ITALPRESS) – “I rischi per il nostro personale nell’area sono stati mitigati già da settimane, con un alleggerimento delle presenze non indispensabili, la revisione delle misure di sicurezza e un aggiornamento dei piani di evacuazione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera.

(Fonte video: Senato della Repubblica)

