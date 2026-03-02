Iran: Crosetto “Rischi per il nostro personale mitigati da settimane”

ROMA (ITALPRESS) – “I rischi per il nostro personale nell’area sono stati mitigati già da settimane, con un alleggerimento delle presenze non indispensabili, la revisione delle misure di sicurezza e un aggiornamento dei piani di evacuazione”. Così il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera.

sat/azn

(Fonte video: Senato della Repubblica)