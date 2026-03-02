Iran, Tajani “Scongiurare l’allargamento del conflitto”

ROMA (ITALPRESS) – “Le sconsiderate operazioni militari condotte da Teheran contro i paesi del Golfo hanno come unico risultato quello di isolare ulteriormente l’Iran e rischiano di provocare un allargamento del conflitto e questo è uno scenario che dobbiamo assolutamente scongiurare”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante l’informativa urgente sulla situazione in Iran e Golfo Persico, davanti alle commissioni Esteri e Difesa del Senato e della Camera.

sat/azn

(Fonte video: Senato della Repubblica)