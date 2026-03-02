Ultime News

2 Mar 2026 Referendum giustizia: venerdì a Spazio Comune la senatrice della Lega Erika Stefani
2 Mar 2026 "Trame narrative", incontro con lo scrittore Alfio Squillaci al Filo
2 Mar 2026 Prezzo del latte, mercoledì audizione con le associazioni: "Rischio chiusura stalle"
2 Mar 2026 Addio a Elisabetta Carutti, la solidarietà come marchio di famiglia
2 Mar 2026 Moglie e marito rinviati a giudizio per stalking: più di cento telefonate alla ex di lui
Video Pillole

La medicina narrativa della scuola Holden nel libro “Voci dall’invisibile”

TORINO (ITALPRESS) – Affrontare il percorso di una malattia affiancando alle cure mediche la narrazione della propria esperienza clinica e di vita in un racconto letterario. È questo l’obiettivo di “Raccontare l’invisibile”, una serie di laboratori di medicina narrativa, realizzati da Scuola Holden con il contributo non condizionante di Ascendis. Da questa esperienza nasce il libro “Voci dall’Invisibile”, composto da tredici fiabe originali, dove la parola diventa parte del percorso di cura, non alternativa alla terapia, ma complementare. In occasione della Giornata Mondiale delle Malattie Rare, nella sede della Scuola Holden a Torino, queste voci hanno dato vita all’evento di presentazione del progetto che ha riunito medici e pazienti che vi hanno preso parte.
