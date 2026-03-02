Cultura e spettacoli
"L’angelo del Focolare" in scena al Ponchielli di Cremona
Martedì 3 marzo in scena l’atroce ritualità di un femminicidio
Dopo il grande successo riscosso da Re Chicchinella nella stagione Prosa 24/25 , Emma Dante, Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale Teatro di Venezia 2026, torna al Teatro Ponchielli martedì 3 marzo (ore 20.30), portando in scena l’atroce ritualità di un femminicidio.
L’angelo del Focolare è un racconto amaro e visionario sul silenzio che circonda le vittime, sull’assurdità di una violenza ormai normalizzata, sull’impossibilità di spezzare un destino che si ripete all’infinito.
© Riproduzione riservata