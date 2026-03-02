Ultime News

2 Mar 2026 "Tra Segno, Sguardo e Colore", mostra collettiva delle allieve di Tartamella
2 Mar 2026 Maxi cantiere del Cavo Cerca: primi tratti scoperti
2 Mar 2026 "L’angelo del Focolare" in scena al Ponchielli di Cremona
2 Mar 2026 Alessandro Delpiano nuovo Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
2 Mar 2026 Case popolari, le direttive di Regione Lombardia alle Aler
Cultura e spettacoli

"L’angelo del Focolare" in scena al Ponchielli di Cremona

Martedì 3 marzo in scena l’atroce ritualità di un femminicidio

Una scena dello spettacolo
Dopo il grande successo riscosso da Re Chicchinella nella stagione Prosa 24/25 , Emma Dante, Leone d’Oro alla Carriera alla Biennale Teatro di Venezia 2026, torna al Teatro Ponchielli martedì 3 marzo (ore 20.30), portando in scena l’atroce ritualità di un femminicidio.

L’angelo del Focolare è un racconto amaro e visionario sul silenzio che circonda le vittime, sull’assurdità di una violenza ormai normalizzata, sull’impossibilità di spezzare un destino che si ripete all’infinito.

