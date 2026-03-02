Maxi cantiere del Cavo Cerca: primi tratti scoperti

Continuano senza sosta i lavori al Cavo Cerca, dove in questi giorni sono ben visibili i ponteggi installate per il secondo lotto dell’intervento, affidato ad AEM Cremona S.p.A..

Il tratto centrale del canale è ormai completamente scoperto e il cantiere procede secondo cronoprogramma: la conclusione è prevista entro la fine dell’anno. Si tratta di un’opera resa possibile grazie a un contributo di Regione Lombardia e a un cofinanziamento del Comune di Cremona.

L’intervento complessivo è stato suddiviso in due fasi: il primo lotto, concluso nella tarda primavera 2024, Il secondo lotto, oggi in corso, introduce una soluzione progettuale innovativa: la riapertura di alcuni tratti del canale, lasciandoli a cielo aperto con anche un intervento di rigenerazione urbana. L’area, per anni utilizzata come semplice asse stradale e zona di parcheggio, sarà trasformata in uno spazio più riconoscibile e fruibile, con nuovi percorsi pedonali e ciclabili, aree verdi, alberature e aiuole lungo il corso d’acqua.

Gli interventi finora eseguiti comprendono la demolizione della vecchia copertura, seguirà la posa di nuovi parapetti con recinzione antiscavalco e le prime piantumazioni. Il progetto prevede inoltre la riqualificazione dell’illuminazione pubblica, con punti luce dedicati agli attraversamenti pedonali, e l’ampliamento della videosorveglianza per migliorare sicurezza e vivibilità dell’area.

© Riproduzione riservata