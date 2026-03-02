Nuova squadra per il Comitato Piccola Industria: Cè succede ad Aramini

La squadra del Comitato Piccola Industria di Cremona per il mandato 206-2030, che succede a quella di Paolo Aramini e da oggi presieduta da Alessio Cè, è stata eletta durante l’assemblea privata in Associazione Industriali a Cremona.

Il mandato del Comitato Piccola Industria di Cremona 2026-2030 è così composto:

Presidente: Alessio Cè (azienda: Officine Meccaniche Cremasche Com Srl)

Vicepresidenti: (vicario) Andrea Pasquali (azienda: Cremona Ecologia Ambiente Srl), Chiara Ferrari (azienda: Graficart Padana Srl) e Gilberto Galimidi (azienda: F&F Srl)

Consiglieri: Michele Cicchetti (azienda: Cosmei Srl), Pietro Ghidoni (azienda: Eco the Photovoltaic Group) e Mirko Moreno Grasselli (azienda: Grabi Chemical SpA).

“Lascio un Comitato che mi ha dato tanto questi quattro intensi anni”, ha detto il presidente uscente Aramini. “Sono certo che sia in buone mani: Alessio saprà continuare l’azione intrapresa con grinta e forza di volontà. In un momento in cui vengono a mancare alcuni punti fermi la coesione e la squadra sono quanto più fondamentali e sono certo che ciascuno dei nuovi membri porterà idee e concretezza“.

“È un grande orgoglio questo incarico“, ha commentato il nuovo presidente. “Sento sicuramente la responsabilità per me e tutta la squadra di rappresentare la gran parte del tessuto imprenditoriale della Provincia, le PMI. Soprattutto in un momento delicato e particolare come questo. I membri che ho scelto per la squadra sono sicuro porteranno anche idee e proposte nuove. Ci porremo l’obiettivo quindi di mantenere alcuni progetti ma anche di realizzarne di nuovi.

Mi impegnerò anche affinché il Comitato non sia chiuso a sé stesso, ma, anzi, sempre più numeroso e partecipato dalla base associativa. Ringrazio quindi per la grande opportunità Paolo e il Comitato da cui provengo, senza i quali probabilmente non mi sarei messo in gioco”.

La chiusura dei lavori è stata affidata al presidente nazionale della Piccola Industria di Confindustria, Fausto Bianchi, intervenuto in video call.

