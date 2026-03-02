Nuove risorse per il Bando Agrisolare





ROMA (ITALPRESS) – Con 800 milioni di euro aggiuntivi, il nuovo “Bando Agrisolare” rafforza la competitività e la sostenibilità delle imprese del settore primario e della trasformazione agroalimentare. Le aziende potranno presentare i progetti entro il 9 aprile, accedendo a un contributo a fondo perduto fino all’80% per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di stalle, magazzini, cantine e serre, senza sottrarre suolo agricolo alla produzione. La misura “Parco Agrisolare”, finanziata nell’ambito della Commissione europea, ha già portato la dotazione complessiva a 3,15 miliardi di euro. Con oltre 23.000 progetti finanziati, il programma ha quadruplicato il target iniziale. Il nuovo stanziamento potrà sostenere tra 4.000 e 6.000 nuove aziende, contribuendo anche alla rimozione dell’amianto, all’installazione di sistemi di accumulo e al miglioramento dell’efficienza energetica. “Con la dotazione originaria il Pnrr per l’agricoltura poteva contare su 3,6 miliardi di risorse -sottolinea il Ministro Francesco Lollobrigida- oggi sono 8,9 i miliardi a disposizione per diventare sempre più competitivi sui mercati e in grado di investire in qualità”.

sat/azn

