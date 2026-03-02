Ultime News

2 Mar 2026 Nuova squadra per il Comitato Piccola Industria: Cè succede ad Aramini
2 Mar 2026 Auto e moto d'epoca: all'Apc di Cremona un nuovo corso per i meccanici di domani
2 Mar 2026 Rapina da venti euro in via Palestro. Tre anni a uno dei gemelli del caso kebab
2 Mar 2026 Einaudi: il 3 marzo scuola aperta per il serale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera
2 Mar 2026 Nomi, liste e accordi: la road map delle candidature alle elezioni amministrative
Video Pillole

Nuove risorse per il Bando Agrisolare

ROMA (ITALPRESS) – Con 800 milioni di euro aggiuntivi, il nuovo “Bando Agrisolare” rafforza la competitività e la sostenibilità delle imprese del settore primario e della trasformazione agroalimentare. Le aziende potranno presentare i progetti entro il 9 aprile, accedendo a un contributo a fondo perduto fino all’80% per l’installazione di impianti fotovoltaici sui tetti di stalle, magazzini, cantine e serre, senza sottrarre suolo agricolo alla produzione. La misura “Parco Agrisolare”, finanziata nell’ambito della Commissione europea, ha già portato la dotazione complessiva a 3,15 miliardi di euro. Con oltre 23.000 progetti finanziati, il programma ha quadruplicato il target iniziale. Il nuovo stanziamento potrà sostenere tra 4.000 e 6.000 nuove aziende, contribuendo anche alla rimozione dell’amianto, all’installazione di sistemi di accumulo e al miglioramento dell’efficienza energetica. “Con la dotazione originaria il Pnrr per l’agricoltura poteva contare su 3,6 miliardi di risorse -sottolinea il Ministro Francesco Lollobrigida- oggi sono 8,9 i miliardi a disposizione per diventare sempre più competitivi sui mercati e in grado di investire in qualità”.
sat/azn

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...