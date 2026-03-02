Ora legale in Italia, quando arriva e come cambiano orologi

(Adnkronos) – L’arrivo di marzo avvicina anche l’ora legale. Poche settimane e la primavera abbandonerà l’ora solare, per spostare le lancette degli orologi avanti di un’ora. Il cambio di ora, con l’avvento di quella legale, è prevista per l’ultimo weekend del mese, nella notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo. Ecco quando arriva e come cambia l’ora con quella legale.

Nel 2026 l’ora legale arriverà in anticipo. Il suo avvento è previsto infatti un giorno prima rispetto al 2025, iniziando un trend che continuerà nei prossimi anni. L’ora legale infatti continuerà ad anticiparsi nei prossimi tre anni, fino al 25 marzo del 2029. Tutto, o quasi, cambierà invece dal 2030, dove il ciclo sarà ‘resettato’ e si tornerà a spostare gli orologi il 31 marzo.

L’arrivo dell’ora legale segna una serie di cambiamenti nella vita quotidiana. Come detto, dalla notte tra sabato 28 e domenica 29 marzo, le lancette verranno spostate un’ora avanti: le 2 diventeranno le 3 e così via. Nella notte del cambio ora si dormirà un ora in meno, ma ciò porterà le giornate ad allungarsi: il tramonto arriverà infatti un’ora più tardi, garantendo quindi un pomeriggio più ‘lungo’ e illuminato dal sole.

Questo aiuterà ovviamente anche a ridurre le spese energetiche, con la riduzione dell’illuminazione artificiale, a beneficio di quella naturale, e un effetto diretto sulle bollette.

Con l’arrivo dell’ora legale le giornate andranno progressivamente ad allungarsi. Al mattino farà giorno più tardi, ma il buio arriverà più avanti nel corso della sera. Il picco si avrà il giorno del solstizio d’estate, fissato come sempre per il 21 giugno 2026. L’ora legale sarà in vigore fino all’ultima domenica di ottobre, quella del 25, quando tornerà invece l’ora solare e le lancette degli orologi dovranno essere spostate nuovamente un’ora indietro.