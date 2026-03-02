Paolo Musso a Cremona: lo scrittore presenta il suo giallo (fanta)scientifico

Sabato 7 marzo 2026 alle ore 17,30 l’Associazione Diogneto – Libreria Logos accoglieranno lo scrittore Paolo Musso per la presentazione del suo libro “Ucciderò Dio venerdì”, ediz. Federica Picchi-Dominus Production.

Ambientato con grande realismo nel più celebre centro di ricerca del mondo, il CERN di Ginevra, il racconto parte da personaggi e teorie scientifiche reali per svilupparsi in un giallo (fanta)scientifico avvincente in cui l’autore, attraverso i più profondi misteri della cosmologia e della teologia, con uno stile chestertoniano a tratti auto-ironico, ci avvicina alla scienza e ai grandi misteri dell’uomo, in modo appassionante anche per il pubblico più giovane. Fino al sorprendente finale, quando a mettere a posto tutti i pezzi dell’impossibile vicenda sarà il dettaglio apparentemente più banale e proprio per questo trascurato da tutti i suoi geniali protagonisti.

Paolo Musso tiene l’unico corso universitario italiano dedicato alla fantascienza presso l’Università dell’Insubria. È membro del SETI Committee della International Academy of Astronautics (IAA), il gruppo di studio interdisciplinare che fa da punto di riferimento a livello mondiale per la ricerca della vita intelligente nel cosmo. È stato inoltre visiting professor presso le università peruviane UCSS e San Marcos e Fellow to Latin America della celebre Oxford University. Ha pubblicato 120 articoli scientifici e dieci libri, il più importante dei quali, “La scienza e l’idea di ragione”, gli è valso la nomina a membro della prestigiosa European Academy of Sciences and Arts. È inoltre autore della raccolta di poesie “Le mezzanotti” e di circa duecento articoli giornalistici. Questo è il suo esordio come romanziere.

L’incontro ha luogo presso la Libreria Logos, Corso Garibaldi 92. L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata