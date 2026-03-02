Pro Vita, sen. Malan: “Garantire a tutti libertà di espressione, come insegna Costituzione”

(Adnkronos) – “In questa conferenza stampa mostriamo alcuni manifesti che esprimono un’opinione – che ciascuno è libero di non condividere – in modo garbato e, a volte, anche quasi poetico. Eppure, ne è stata vietata l’affissione. La Costituzione tutela la libertà d’espressione e credo che debba essere garantita per tutti”. Lo afferma Lucio Malan, capogruppo al Senato di FdI, intervenuto a ‘…E Io parlo!’, l’incontro con la stampa, organizzato da Pro Vita & Famiglia Onlus a Roma per denunciare il fenomeno della censura preventiva su messaggi a difesa della vita, della famiglia e della libertà di espressione.

In particolare, la Onlus chiede alle istituzioni la modifica dell’art. 23 comma 4-bis del Codice della Strada, per impedire alle amministrazioni di ‘censurare le affissioni ritenute non idonee’: “è una norma che è stata introdotta in modo surrettizio: l’emendamento, infatti, non è stato illustrato e non ci sono state dichiarazioni di voto”. Ora, però “viene raccontato che era stato pensato come una grande operazione per la tutela della dignità della donna, volta ad evitare pubblicità semi pornografiche utilizzando il corpo femminile”, quando, in realtà, “non c’entra nulla. Basti vedere i manifesti che sono stati vietati, che esprimono garbatamente opinioni, con particolare rispetto per le donne”, conclude.