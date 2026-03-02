Referendum giustizia: le ragioni del sì e del no, esperti a confronto

Le Acli Provinciali di Cremona promuovono un incontro pubblico di approfondimento e confronto dal titolo ‘’Per una scelta consapevole: le ragioni del sì e del no, esperti a confronto”, con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza strumenti informativi, equilibrati e plurali su un tema di grande rilevanza civica e giuridica.

L’iniziativa nasce dalla volontà di favorire un dibattito serio, fondato su competenze tecniche e argomentazioni giuridiche, capace di superare semplificazioni e contrapposizioni ideologiche, per consegnare ai cittadini strumenti atti a maturare una scelta consapevole.

Interverrano l’Avv. Micol Parati, rappresentante del Comitato ‘Camere Penali per il Sì’ e l’Avv. Italo Sandrini vicepresidente nazionale ACLI e referente per il Comitato del No.

L’appuntamento è fissato per venerdì 6 marzo 2026 alle ore 17 presso la sede ACLI Provinciali di Cremona, via Cardinale Guglielmo Massaia 22.

“L’incontro è aperto a tutta la cittadinanza e rappresenta un’occasione di informazione e confronto democratico, coerente con la missione delle Acli di promuovere partecipazione, consapevolezza civica e cultura del dialogo” dichiara la Presidente provinciale Valeria Patelli

