2 Mar 2026 Provincia, aperte candidature per l'incarico di Capo di Gabinetto
2 Mar 2026 Referendum giustizia: venerdì a Spazio Comune la senatrice della Lega Erika Stefani
2 Mar 2026 "Trame narrative", incontro con lo scrittore Alfio Squillaci al Filo
2 Mar 2026 Prezzo del latte, mercoledì audizione con le associazioni: "Rischio chiusura stalle"
2 Mar 2026 Addio a Elisabetta Carutti, la solidarietà come marchio di famiglia
Referendum giustizia: venerdì a Spazio Comune la senatrice della Lega Erika Stefani

Parteciperà all’incontro anche l’onorevole Silvana Comaroli, insieme a tutte le maestranze provinciali della Lega Salvini Premier

Altro appuntamento per parlare di referendum sulla giustizia. Il 6 marzo alle 18,30 a Spazio Comune a Cremona è previsto un incontro pubblico per un confronto e un approfondimento sul tema. Interverrà la senatrice Erika Stefani, che illustrerà contenuti, obiettivi e prospettive della riforma.

Parteciperà all’incontro anche l’onorevole Silvana Comaroli, insieme a tutte le maestranze provinciali della Lega Salvini Premier. Sarà un’occasione per informarsi, fare domande e confrontarsi su un tema centrale per il futuro della nostra giustizia.

