Referendum giustizia: venerdì a Spazio Comune la senatrice della Lega Erika Stefani

Altro appuntamento per parlare di referendum sulla giustizia. Il 6 marzo alle 18,30 a Spazio Comune a Cremona è previsto un incontro pubblico per un confronto e un approfondimento sul tema. Interverrà la senatrice Erika Stefani, che illustrerà contenuti, obiettivi e prospettive della riforma.

Parteciperà all’incontro anche l’onorevole Silvana Comaroli, insieme a tutte le maestranze provinciali della Lega Salvini Premier. Sarà un’occasione per informarsi, fare domande e confrontarsi su un tema centrale per il futuro della nostra giustizia.

