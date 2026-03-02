Ultime News

Politica

Referendum per la Giustizia, la Senatrice Erika Stefan a Cremona

Venerdì 6 marzo alle ore 18.30 a Spazio Comune Cremona un momento di confronto

Spazio Comune ospita l'incontro con la Senatrice
Venerdì 6 marzo alle ore 18.30 a Spazio Comune Cremona un momento di confronto e approfondimento sul tema del Referendum per la Giustizia. Interverrà la Senatrice Erika Stefan, che illustrerà contenuti, obiettivi e prospettive della riforma. Parteciperà all’incontro anche l’Onorevole Silvana Comaroli, insieme a tutte le maestranze provinciali della Lega Salvini Premier.
Sarà un’occasione importante per informarsi, fare domande e confrontarsi su un tema centrale per il futuro della nostra Giustizia

