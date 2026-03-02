Riforma giustizia: martedì incontro in Cattolica

Martedì 3 marzo, dalle ore 15 alle 17, l’Aula Magna del campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (via Bissolati 74) ospiterà un incontro di approfondimento e discussione dedicato ai temi della riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale.

L’iniziativa, promossa dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze giuridiche, è aperta a tutti ed è rivolta non solo agli operatori del diritto, ma a tutti coloro che desiderano comprendere contenuti e possibili effetti della riforma.

Al centro del dibattito, moderato dal professor Giuseppe Monaco, docente di Diritto costituzionale dell’Ateneo, e significativamente intitolato “Verso il referendum costituzionale: le ragioni del sì e del no”, vi saranno alcuni dei nodi più discussi del progetto di revisione: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, il previsto sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura, le modalità di selezione dei suoi componenti attraverso il sorteggio e l’istituzione della nuova Alta Corte disciplinare.

