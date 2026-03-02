Ultime News

Riforma giustizia: martedì incontro in Cattolica

Dalle ore 15 alle 17, l’Aula Magna del campus di Cremona dell’Università Cattolica un incontro di approfondimento In vista del referendum costituzionale

L'università Cattolica di Cremona

Martedì 3 marzo, dalle ore 15 alle 17, l’Aula Magna del campus di Cremona dell’Università Cattolica del Sacro Cuore (via Bissolati 74) ospiterà un incontro di approfondimento e discussione dedicato ai temi della riforma della giustizia in vista del referendum costituzionale.

L’iniziativa, promossa dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza e dal Dipartimento di Scienze giuridiche, è aperta a tutti ed è rivolta non solo agli operatori del diritto, ma a tutti coloro che desiderano comprendere contenuti e possibili effetti della riforma.

Al centro del dibattito, moderato dal professor Giuseppe Monaco, docente di Diritto costituzionale dell’Ateneo, e significativamente intitolato “Verso il referendum costituzionale: le ragioni del sì e del no”, vi saranno alcuni dei nodi più discussi del progetto di revisione: la separazione delle carriere tra magistratura requirente e giudicante, il previsto sdoppiamento del Consiglio superiore della magistratura, le modalità di selezione dei suoi componenti attraverso il sorteggio e l’istituzione della nuova Alta Corte disciplinare.

