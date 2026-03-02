Ultime News

2 Mar 2026 Nuova squadra per il Comitato Piccola Industria: Cè succede ad Aramini
2 Mar 2026 Auto e moto d'epoca: all'Apc di Cremona un nuovo corso per i meccanici di domani
2 Mar 2026 Rapina da venti euro in via Palestro. Tre anni a uno dei gemelli del caso kebab
2 Mar 2026 Einaudi: il 3 marzo scuola aperta per il serale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera
2 Mar 2026 Nomi, liste e accordi: la road map delle candidature alle elezioni amministrative
Nazionali

Salerno, uccide il marito a coltellate: in manette una 54enne

Uccide il marito a coltellate in provincia di Salerno: in manette una 54enne. I Carabinieri hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura di Nocera Inferiore nei confronti di una donna. La 54enne è indagata per omicidio perché, secondo la ricostruzione operata dalla Polizia Giudiziaria, ieri avrebbe aggredito il marito colpendolo con un’arma da taglio.  

L’arrestata è stata trasferita presso la casa circondariale di Salerno. 

