Schianto tra auto e mezzo pesante sulla Castelleonese: un ferito

Pauroso incidente stradale lunedì mattina sulla Castelleonese, in località San Predengo. Un’automobile si è schiantata contro un mezzo pesante per cause ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute pattuglie della Polizia Locale, dei Carabinieri e dei Vigili del Fuoco. Secondo una primissima ricostruzione la macchina proveniva da costa Sant’Abramo in direzione Cremona quando si è scontrata frontalmente, durante un sorpasso, con un autoarticolato proveniente dalla direzione opposta. Le operazioni di rimozione dei mezzi sono state particolarmente delicate perché il camion trasportava liquido infiammabile, gasolio per la precisione. Due le persone coinvolte, un ragazzo della provincia di Mantova di 22 anni (che guidava l’auto) e un 59 enne (anche lui della provincia di Mantova) alla guida del mezzo pesante. Il 22 enne è stato portato in ospedale in codice giallo, illeso il conducente dell’autoarticolato.

A nulla sono servite le segnalazioni luminose e sonore da parte del conducente del mezzo pesante che dunque si sarebbe accorto della presenza della macchina ma avrebbe potuto evitare lo scontro.

