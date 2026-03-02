Su CR1 torna "Campus", alla scoperta di Cremona città universitaria

I corsi di laurea attivati dai quattro atenei presenti sul territorio, i centri di ricerca, il rapporto con le reti culturali e con il tessuto produttivo, i laboratori, le sedi, le associazioni studentesche: tutto questo è Cremona città universitaria. Un mondo vitale, in forte crescita e capace di straordinarie punte di eccellenza.

Andare alla scoperta di questo mondo è l’obiettivo di Campus, la trasmissione di Cr1 curata da Massimo Lanzini che dal 2 marzo torna in onda ogni lunedì alle 20.30.

La prima puntata è dedicata all’intervento di recupero della ex caserma Manfredini, da quest’anno sede del polo cremonese del Poltecnico di Milano. Un tempo monastero, poi caserma, da anni inutilizzata, la struttura apre oggi nuove prospettive per l’ateneo e per i suoi studenti, ma è destinata a lasciare un segno profondo anche sul volto della città.

