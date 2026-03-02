Ultime News

2 Mar 2026 Nuova squadra per il Comitato Piccola Industria: Cè succede ad Aramini
2 Mar 2026 Auto e moto d'epoca: all'Apc di Cremona un nuovo corso per i meccanici di domani
2 Mar 2026 Rapina da venti euro in via Palestro. Tre anni a uno dei gemelli del caso kebab
2 Mar 2026 Einaudi: il 3 marzo scuola aperta per il serale di Enogastronomia e Ospitalità alberghiera
2 Mar 2026 Nomi, liste e accordi: la road map delle candidature alle elezioni amministrative
Tg Economia – 2/3/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Nel 2025 crescita lenta per il Pil italiano
– Nuove risorse per il Bando Agrisolare
– Imprese, la formazione leva strategica per l’internazionalizzazione
– Per il popolo delle partite Iva è tempo di dichiarazioni
