Tg Sport – 2/3/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Serie A, pirotecnico Roma-Juve, finisce 3-3
– L’Inter continua a macinare punti in vista del derby
– Darderi conquista l’Atp 250 di Santiago
– MotoGp, Bezzecchi domina in Thailandia
– Sci, stagione finita per Brignone
– La Barba al Palo: “Roma-Juve, il calcio di una volta”
