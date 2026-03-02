Ultime News

Cronaca

Torna “Lo Sbaracco”, un week end di affari e shopping a Cremona

L’appuntamento è previsto per sabato 7 e domenica 8 marzo in centro città

Il centro di Cremona con "Lo Sbaracco"
Cartellini ribassati, occasioni di fine stagione e vetrine che si allargano fino alla strada: anche quest’anno nel centro storico di Cremona torna “Lo Sbaracco”, l’iniziativa promossa dalle Botteghe del Centro in collaborazione con Confcommercio Provincia di Cremona, il Comune di Cremona e il Distretto Urbano del Commercio.

L’appuntamento – previsto per sabato 7 e domenica 8 marzo – segna, come da tradizione, la conclusione dei saldi invernali con un intero weekend dedicato allo shopping e alle occasioni. I negozi aderenti proporranno ulteriori sconti e potranno esporre la merce anche all’esterno, trasformando le vie del centro in un vivace mercato a cielo aperto.

Alle proposte dello Sbaracco si affiancheranno anche le anteprime delle nuove collezioni, offrendo ai visitatori un’esperienza completa tra affari di fine stagione e anticipazioni primaverili.

«Lo Sbaracco – spiega Eugenio Marchesi, presidente delle Botteghe del Centro di Cremona – non è solo una vendita promozionale: è un modo per raccontare l’identità del nostro centro storico. I negozi che partecipano rappresentano competenza, relazione e qualità. Portare la merce anche all’esterno significa aprire simbolicamente le porte alla città, creare incontro e restituire al centro la sua dimensione più autentica, quella di luogo vissuto».

Tra le vie del centro cittadino, residenti, visitatori e curiosi avranno l’opportunità di approfittare di prezzi ancora più vantaggiosi, sostenendo al tempo stesso il commercio di prossimità e la vitalità del cuore storico della città.

In caso di maltempo, l’iniziativa sarà rinviata al weekend del 14 e 15 marzo.

