"Trame narrative", incontro con lo scrittore Alfio Squillaci al Filo

Trame narrative, ovvero come diventare un lettore critico: due incontri con lo scrittore Alfio Squillaci organizzati da Prysma APS, associazione cremonese che si occupa di cultura e benessere psicofisico.

“Trame narrative” è il titolo dell’iniziativa in programma mercoledì 11 e mercoledì 18 marzo, dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

Gli incontri si terranno presso il Circolo Filodrammatici, piazza Filodrammatici 2, Cremona.

L’iniziativa offrirà spunti e riflessioni di narratologia per essere un lettore critico e si articola in due incontri con lo scrittore Alfio Squillaci, autore, tra le varie pubblicazioni, del volume “Pasolini addio” e del pamphlet “Chiudiamo le scuole di scrittura creativa!”

Squillaci ha inoltre collaborato alle pagine culturali di “Avvenimenti”, “Il Riformista”, “Linkiesta”, “Lettera 43”, “Il Calibro”.

L’ingresso è libero.

