Ultime News

2 Mar 2026 Provincia, aperte candidature per l'incarico di Capo di Gabinetto
2 Mar 2026 Referendum giustizia: venerdì a Spazio Comune la senatrice della Lega Erika Stefani
2 Mar 2026 "Trame narrative", incontro con lo scrittore Alfio Squillaci al Filo
2 Mar 2026 Prezzo del latte, mercoledì audizione con le associazioni: "Rischio chiusura stalle"
2 Mar 2026 Addio a Elisabetta Carutti, la solidarietà come marchio di famiglia
Cultura e spettacoli

"Trame narrative", incontro con lo scrittore Alfio Squillaci al Filo

di Giuliana Biagi

Spunti e riflessioni di narratologia per essere un lettore critico in due incontri con lo scrittore Alfio Squillaci a cura di Prysma aps

Alfio Squillaci e la copertina del suo libro
Fill-1

Trame narrative, ovvero come diventare un lettore critico: due incontri con lo scrittore Alfio Squillaci organizzati da Prysma APS, associazione cremonese che si occupa di cultura e benessere psicofisico.

“Trame narrative” è il titolo dell’iniziativa in programma mercoledì 11 e mercoledì 18 marzo, dalle ore 17.30 alle ore 19.00.

Gli incontri si terranno presso il Circolo Filodrammatici, piazza Filodrammatici 2, Cremona.

L’iniziativa offrirà spunti e riflessioni di narratologia per essere un lettore critico e si articola in due incontri con lo scrittore Alfio Squillaci, autore, tra le varie pubblicazioni, del volume “Pasolini addio” e del pamphlet “Chiudiamo le scuole di scrittura creativa!”

Squillaci ha inoltre collaborato alle pagine culturali di “Avvenimenti”, “Il Riformista”, “Linkiesta”, “Lettera 43”, “Il Calibro”.

L’ingresso è libero.

© Riproduzione riservata
Tag
Caricamento prossimi articoli in corso...