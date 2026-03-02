Ultime News

2 Mar 2026 "Tra Segno, Sguardo e Colore", mostra collettiva delle allieve di Tartamella
2 Mar 2026 Maxi cantiere del Cavo Cerca: primi tratti scoperti
2 Mar 2026 "L’angelo del Focolare" in scena al Ponchielli di Cremona
2 Mar 2026 Alessandro Delpiano nuovo Segretario dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po
2 Mar 2026 Case popolari, le direttive di Regione Lombardia alle Aler
Udinese-Fiorentina: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) – Torna in campo la Fiorentina. Oggi, lunedì 2 marzo, i viola sfidano l’Udinese – in diretta tv e streaming – nel monday night della 27esima giornata di Serie A. La squadra di Palladino è reduce dalla sconfitta indolore contro lo Jagiellonia in Conference League per 4-2, valsa comunque il passaggio agli ottavi di finale grazie al 3-0 dell’andata, mentre in campionato aveva battuto il Pisa al Franchi 1-0. L’Udinese invece è stato battuto dal Bologna 1-0 nell’ultimo turno di Serie A. 

 

La sfida tra Udinese e Fiorentina è in programma oggi, lunedì 2 marzo, alle ore 20.45. Ecco le probabili formazioni: 

Udinese (3-5-1-1): Okoye; Kristensen, Kabasele, Bertola; Ehizibue, Ekkelenkamp, Karlstrom, Atta, Zamura; Zaniolo, Buksa. All. Runjaic 

Fiorentina (4-1-4-1): De Gea; Fortini, Pongracic, Ranieri, Parisi; Fagioli; Harrison, Mandragora, Brescianini, Gudmundsson; Kean. All. Vanoli 

 

Udinese-Fiorentina sarà trasmessa in diretta televisiva sui canali Dazn, visibili tramite smart tv, ma anche su quelli SkySport. La partita si potrà seguire anche in streaming sull’app di SkyGo, sulla piattaforma di Dazn e su NOW. 

 

