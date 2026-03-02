Viaggio della Memoria, nuovo incontro di avvicinamento per gli studenti

Giovedì 12 marzo alle ore 8.30 a Crema, presso la Sala Alessandrini, e alle ore 11.00 a Cremona, presso l’aula magna dell’ IIS “J.Torriani, la Rete di scuole superiori

aderenti al progetto “Essere cittadini europei. Percorsi per una Memoria europea attiva” propone un’ altra iniziativa nell’ambito della Giornata della Memoria, rivolta

soprattutto agli studenti che parteciperanno al Viaggio della Memoria 2026 a Norimberga e al KZ di Flossenbuerg.

L’intervento della professoressa Elena Mosconi, ordinaria di Storia del Cinema presso l’università di Pavia – sede di Cremona, prende in esame Norimberga come

luogo simbolico dell’ascesa e della caduta del nazismo, analizzandone la rappresentazione cinematografica. Dalle opere di Leni Riefenstahl, che negli anni

Trenta celebrano con straordinari apparati scenografici i raduni del partito nazionalsocialista, ai documentari dell’Istituto Luce, impegnati a rilanciare l’immagine

della forza dell’Asse, il cinema contribuisce a costruire un immaginario politico potente e persuasivo. Nel dopoguerra, lo sguardo cambia: numerosi documentari e film di finzione tornano su Norimberga per interrogarsi sul significato e sull’eredità del processo ai gerarchi nazisti. Attraverso queste immagini, il cinema si rivela non solo uno strumento di narrazione storica, ma anche un dispositivo che interpreta il mondo.

