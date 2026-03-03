Ultime News

3 Mar 2026 Il Trio Debussy al Ponchielli il 5 marzo: da Musorgskij a Ravel
3 Mar 2026 Soncino, a breve l'appalto dei lavori per la ciclabile con Villacampagna
3 Mar 2026 "Il Corriere della Sera" compie 150 anni: concerto alla Scala con il Presidente Mattarella
3 Mar 2026 Concerto Jazz Benefico con il Geodetiche Quartet per Fondazione Occhi Azzurri
3 Mar 2026 Provocò un incidente mentre era ubriaco alla guida: denunciato 45enne
Carabiniera travolta a un posto di blocco a Roma, è grave

(Adnkronos) – Una carabiniera della Compagnia di Civitavecchia è stata investita, intorno alle 21 di lunedì mentre era impegnata in un posto di controllo in viale Benedetto Marini, a Campo di Mare. Alla guida della Fiat Panda che l’ha travolta, facendola sbalzare sull’asfalto per diversi metri, una 22enne italiana la cui posizione è al vaglio. Elisoccorsa, la militare, carabiniere scelto, è stata trasportata al Policlinico Gemelli non in pericolo di vita.  

